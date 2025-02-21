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Критична ситуація з медициною в Криму: чому масово звільняються лікарі

Критична ситуація з медициною в Криму: чому масово звільняються лікарі

Київ • УНН

 • 37741 перегляди

Система екстреної медичної допомоги в тимчасово окупованому Криму на межі колапсу через масовий відтік кадрів. Медики звільняються через низькі зарплати в 25 тис. рублів та затримки виплат.

Система екстреної медичної допомоги у тимчасово окупованому Криму опинилася у критичному стані. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

У Сімферополі спостерігається безпрецедентний відтік кадрів серед лікарів і фельдшерів, що вже призвело до серйозних проблем із наданням медичних послуг. 

Головні причини колапсу:

Кадровий дефіцит: на багатьох підстанціях залишаються лише по кілька бригад, яким доводиться обслуговувати десятки викликів на день. Навантаження зросло до межі людських можливостей. 

Заборона на підробіток для ординаторів:нові обмеження лише посилили нестачу персоналу, позбавивши систему притоку молодих спеціалістів. 

Мізерні зарплати: медики отримують близько 25 тисяч рублів на місяць без належних надбавок, що змушує їх масово звільнятися. 

Затримка виплат: частина персоналу досі не отримала зарплату за січень, що спричинило хвилю обурення серед працівників. 

Окупаційна адміністрація не поспішає вирішувати кризу, а фінансові ресурси спрямовуються на підтримку військових потреб, а не медицини. Як наслідок, кримчани ризикують залишитися без доступу до швидкої допомоги у критичних ситуаціях.

Рівень освіти та медицини на ТОТ Луганщини дуже низький – Лисогор24.06.24, 15:37 • 18494 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Суспільство
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