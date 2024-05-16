Пророссийский суд в оккупированном Крыму оштрафовал адвоката за пост о незаконной мобилизации студентов, которые обладают отсрочкой от армии

Во временно оккупированном Крыму оштрафовали адвоката Эмиля Курбединова за пост о вызове в военкомат студентов с отсрочкой. Об этом УНН пишет со ссылкой на Крым.Реалии.

Детали

российский мировой суд Симферополя признал юриста виновным в размещении "недостоверных сведений о работе военкомата" и назначил штраф в размере 30 тыс. российских рублей (около 13 тыс. грн).

В российских правоохранительных органах пришли к выводу, что пост Курбединова якобы "является общественно значимой информацией и представлен как достоверное сообщение".

Кроме того, личный телеграм-канал юриста там считают "местом, доступным для неограниченного круга пользователей", поэтому пост якобы относится к публикациям публичного характера.

Сам Курбединов назвал это решение продолжением давления на адвокатов в Крыму. 15 февраля адвоката задержали в Симферополе сотрудники российского центра по противодействию экстремизму. На Курбединова составили протокол по статье "Злоупотребление свободой массовой информации".

Добавим

В личном телеграм-канале "КЕМская волость" Курбединов опубликовал пост о незаконном вызове студентов с отсрочкой в военкомат.

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