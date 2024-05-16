Пророссийский суд в оккупированном Крыму оштрафовал адвоката за пост о незаконной мобилизации студентов, которые обладают отсрочкой от армии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
  •  16762 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
  •  75130 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
  •  39124 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
  •  86463 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  134663 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  139824 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  149937 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  167309 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  139863 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  158203 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Новости по теме
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Публикации

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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  164730 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  184559 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  387037 просмотра

Пророссийский суд в оккупированном Крыму оштрафовал адвоката за пост о незаконной мобилизации студентов, которые обладают отсрочкой от армии

Адвоката Эмиля Курбединова во временно оккупированном Крыму оштрафовали за публикацию о незаконном призыве студентов с отсрочкой от призыва на военную службу.

Война •   •  5756 просмотра
Пророссийский суд в оккупированном Крыму оштрафовал адвоката за пост о незаконной мобилизации студентов, которые обладают отсрочкой от армии

Президент Литвы вместе с супругой одели вышиванки и поздравили украинцев с праздником

В День вышиванки президент Литвы Гитанас Науседа с женой одели традиционные украинские вышиванки, пожелав Украине победы и удачи через силу вышивки.

политика •   •  8567 просмотра
Президент Литвы вместе с супругой одели вышиванки и поздравили украинцев с праздником

Президент Чили выразил готовность присоединиться к Саммиту мира - Свириденко

Во время рабочего визита в Латинскую Америку украинская делегация пригласила чилийских лидеров присоединиться к инициированному Президентом Украины первому глобальному Саммиту мира.

Война •   •  10214 просмотра
Президент Чили выразил готовность присоединиться к Саммиту мира - Свириденко

В Гарварде назвали вероятного преемника путина: о ком идет речь

Центр российских и евразийских исследований им. Дэвиса при Гарвардском университет предполагает, что если владимир путин решит выбрать себе преемника, то его помощник алексей дюмин, скорее всего, будет лучшим кандидатом.

Новости Мира •   •  8676 просмотра
В Гарварде назвали вероятного преемника путина: о ком идет речь

В Николаеве меняют структуру коммунальных служб из-за мобилизации - мэр

В связи с мобилизацией Николаев меняет структуру коммунальных предприятий, трудоустраивая женщин и непригодных к военной службе для обеспечения полной операционной способности.

Общество •   •  10485 просмотра
В Николаеве меняют структуру коммунальных служб из-за мобилизации - мэр

В северной части Волчанска российские военные берут гражданских в плен, известно о первых расстрелах - МВД

В северной части Волчанска российские военные берут гражданских в плен, известно о первых расстрелах, указывают в МВД.

Война •   •  12374 просмотра
В северной части Волчанска российские военные берут гражданских в плен, известно о первых расстрелах - МВД

В ССО ВСУ показали, как проводили зачистку на Харьковщине

Во время зачистки одного из населенных пунктов в Харьковской области украинские силовики уничтожили четырех российских солдат и взяли в плен еще двух, которые заняли гражданское здание.

Война •   •  13689 просмотра
В ССО ВСУ показали, как проводили зачистку на Харьковщине

Где выбирают Tesla, а где другие электромобили: назвали бестселлеры по регионам

В апреле в Украине было зарегистрировано более 4200 электромобилей, лидером стала Львовская область - 595 единиц, далее следуют Киев, Днепропетровская область, Киевская область и Винницкая область. Самым популярным новым электромобилем стал Volkswagen ID.4, а самыми популярными подержанными импортными моделями - Nissan Leaf, Tesla Model Y и Tesla Model 3.

Общество •   •  12888 просмотра
Где выбирают Tesla, а где другие электромобили: назвали бестселлеры по регионам

путин и глава Китая затронули тему Украины

Глава кремля владимир путин и глава Китая Си Цзиньпин на брифинге затронули тему Украины.

Война •   •  13719 просмотра
путин и глава Китая затронули тему Украины

Все больницы со стационарами обеспечены генераторами, о прекращении плановых операций речь не идет - Минздрав

Все больницы со стационарными отделениями в Украине оборудованы генераторами, что позволяет им полноценно работать и проводить как ургентные, так и плановые хирургические операции, несмотря на перебои в электроснабжении.

Общество •   •  11825 просмотра
Все больницы со стационарами обеспечены генераторами, о прекращении плановых операций речь не идет - Минздрав