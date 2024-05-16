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Проросійський суд в окупованому Криму оштрафував адвоката за пост про незаконну мобілізацію студентів, які мають відстрочкою від армії

Київ • УНН

 • 18945 перегляди

Адвоката Еміля Курбедінова в тимчасово окупованому Криму оштрафували за публікацію про незаконний призов студентів з відстрочкою від призову на військову службу.

У тимчасово окупованому Криму оштрафували адвоката Еміля Курбедінова за пост про виклик до військкомату студентів із відстрочкою. Про це УНН пише з посиланням на Крим.Реалії.

Деталі

російський мировий суд Сімферополя визнав юриста винним у розміщенні "недостовірних відомостей про роботу військкомату" та призначив штраф у розмірі 30 тис. російських рублів (близько 13 тис. грн).

В російських правоохоронних органів дійшли висновку, що пост Курбедінова нібито "є суспільно значущою інформацією і представлений як достовірне повідомлення".

Крім того, особистий телеграм-канал юриста там вважають "місцем, доступним для необмеженого кола користувачів", тому пост нібито належить до публікацій публічного характеру.

Сам Курбедінов назвав це рішення продовженням тиску на адвокатів у Криму. 15 лютого адвоката затримали в Сімферополі співробітники російського центру з протидії екстремізму. На Курбедінова склали протокол за статтею "Зловживання свободою масової інформації".

Додамо

В особистому телеграм-каналі "КЕМська волость" Курбедінов опубліковав пост про незаконний виклик студентів із відстрочкою у військкомат.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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