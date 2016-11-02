Крымский журналист Н.Семена стал лауреатом премии за защиту свободы слова

"В этом году лауреат премии НСЖУ за свободу слова имени Игоря Лубченка - наш коллега из Крыма Николай Семена! Николай, держитесь!", - написал он.

Напомним, весной в Крыму прошли массовые обыски, в том числе, у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с проектом Радио Свобода, сайтом Крым.Реалии. В отношении журналиста Николая Семены возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности России. Российское следствие запретило ему покидать территорию полуострова.

Как сообщал УНН, у посольства РФ в Киеве устроили акцию в поддержку украинских журналистов.

Справка. Премию за защиту свободы слова имени Игоря Лубченко НСЖУ присуждает уже в пятый раз. Лауреата Союз объявляет накануне 3 ноября - дня рождения многолетнего главы НСЖУ Игоря Лубченко.