Крымский журналист Н.Семена стал лауреатом премии за защиту свободы слова
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Крымский журналист Николай Семена, который находится под домашним арестом на территории полуострова, стал лауреатом премии Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) за защиту свободы слова имени Игоря Лубченко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый секретарь НСЖУ Сергей Томиленко, передает УНН.
"В этом году лауреат премии НСЖУ за свободу слова имени Игоря Лубченка - наш коллега из Крыма Николай Семена! Николай, держитесь!", - написал он.
Напомним, весной в Крыму прошли массовые обыски, в том числе, у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с проектом Радио Свобода, сайтом Крым.Реалии. В отношении журналиста Николая Семены возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности России. Российское следствие запретило ему покидать территорию полуострова.
Как сообщал УНН, у посольства РФ в Киеве устроили акцию в поддержку украинских журналистов.
Справка. Премию за защиту свободы слова имени Игоря Лубченко НСЖУ присуждает уже в пятый раз. Лауреата Союз объявляет накануне 3 ноября - дня рождения многолетнего главы НСЖУ Игоря Лубченко.