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Кримський журналіст М.Семена став лауреатом премії за захист свободи слова

Кримський журналіст М.Семена став лауреатом премії за захист свободи слова

Київ • УНН

 • 11257 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Кримський журналіст Микола Семена, який перебуває під домашнім арештом на території півострова, став лауреатом премії Національної спілки журналістів України (НСЖУ) за захист свободи слова імені Ігоря Лубченка. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший секретар НСЖУ Сергій Томіленко, передає УНН.

“Цьогорічний лауреат преміі НСЖУ за свободу слова імені Ігоря Лубченка- наш колега з Криму Микола Семена! Пане Миколо, тримайтеся!”, — написав він.

Нагадаємо, навесні в Криму пройшли масові обшуки, в тому числі, у незалежних журналістів, яких підозрювали у співпраці з проектом Радіо Свобода, сайтом Крим.Реалії. Щодо журналіста Миколи Семени порушили кримінальну справу за підозрою в закликах до порушення територіальної цілісності Росії. Російське слідство заборонило йому залишати територію півострова.

Як повідомляв УНН, біля посольства РФ у Києві влаштували акцію на підтримку українських журналістів.ї

Довідка. Премію за захист свободи слова імені Ігоря Лубченка НСЖУ присуджує вже упʼяте. Лауреата Спілка оголошує напередодні 3 листопада — дня народження багаторічного голови НСЖУ Ігоря Лубченка.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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