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Крымский аэродром "Бельбек" в феврале 2014 года готовился принять Януковича

Киев • УНН

 • 14274 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Крымский аэродром "Бельбек" в начале третьей декады февраля в 2014 году получил информацию о готовящемся прилете экс-президента Виктора Януковича и был готов принять самолет с ним, поскольку никаких препятствий или угроз этому не было. Об этом сегодня во время допроса в Оболонском районном суде Киева, который рассматривает уголовное производство по обвинению В.Януковича в государственной измене, заявил Александр Кустанович, который в то время был начальником тыла ВЧ-А4515, которая обеспечивала прием самолетов, передает корреспондент УНН.

Крымский аэродром "Бельбек" в феврале 2014 года готовился принять Януковича

“21 или 22 февраля — не помню уже точно, от командира поступила информация, что планируется прилет „литерного“ самолета „А“ (так в авиации обозначают самолеты, обслуживающие первых лиц государства — ред.). Мы выполняли свои задачи, Государственная служба охраны — свои, СБУ — свои... По состоянию взлетно-посадочного оборудования, взлетной полосы аэродром мог принять „литерный“ самолет. Но где-то в 16:00 поступила команда „отбой“ и все стали работать в обычном режиме”, - сказал А.Кустанович.

Также во время допроса он в подробностях рассказал о захвате в конце февраля аэродрома вооруженными российскими военнослужащими, которые прибыли к его территории на грузовых автомобилях “Урал”, КамАЗ "и БТР.

Как сообщал УНН, во время судебного заседания командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко заявил, что с января 2014 года войска РФ начали передвигаться Крымом без согласования.

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