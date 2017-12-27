Кримський аеродром “Бельбек” у лютому 2014 року готувався прийняти Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Кримський аеродром “Бельбек” на початку третьої декади лютого у 2014 році отримав інформацію про запланований приліт екс-президента Віктора Януковича і був готовий прийняти літак з ним, оскільки ніяких перешкод або загроз цьому не було. Про це сьогодні під час допиту в Оболонському районному суді Києва, який розглядає кримінальне провадження за обвинувачення В.Януковича у державній зраді, заявив на той час начальник тилу ВЧ-А4515, яка забезпечувала прийом літаків, Олександр Кустанович, передає кореспондент УНН.
“21 чи 22 лютого — не пам'ятаю вже точно, від командира надійшла інформація, що планується приліт „літерного“ літака „А“ (так в авіації позначають літаки, що обслуговують перших осіб держави - ред.). Ми виконували свої завдання, Державна служба охорони — свої, СБУ — свої... По стану взльотно-посадкового обладнання, злітної смуги аеродром міг прийняти „літерний“ літак. Але десь о 16:00 надійшла команда „відбій“ і всі стали працювати у звичайному режимі”, — сказав О.Кустанович.
Також під час допиту він у подробицях розповів про захоплення наприкінці лютого аеродрому озброєними російськими військовослужбовцями, які прибули до його території на вантажних автомобілях “Урал”, КамАЗ" і БТР.
Як повідомляв УНН, під час судового засідання командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко заявив, що з січня 2014 року війська РФ почали пересуватися Кримом без узгодження.