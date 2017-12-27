Кримський аеродром “Бельбек” у лютому 2014 року готувався прийняти Януковича

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Кримський аеродром “Бельбек” на початку третьої декади лютого у 2014 році отримав інформацію про запланований приліт екс-президента Віктора Януковича і був готовий прийняти літак з ним, оскільки ніяких перешкод або загроз цьому не було. Про це сьогодні під час допиту в Оболонському районному суді Києва, який розглядає кримінальне провадження за обвинувачення В.Януковича у державній зраді, заявив на той час начальник тилу ВЧ-А4515, яка забезпечувала прийом літаків, Олександр Кустанович, передає кореспондент УНН.