Крымская прокуратура открыла дело в отношении руководителя вооруженного формирования

Установлено, что он в феврале 2014 года совершал умышленные действия, направленные на изменение границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, что привело к тяжелым последствиям. Кроме того, указанное лицо вступив в непредусмотренное законами Украины вооруженное формирование, осуществляла руководство указанным формированием, целью деятельности которого было совершение действий, связанных с захватом государственной власти в Автономной Республике Крым и создания для этого отрядов самообороны.

Подозреваемый находится в розыске и скрывается от органов предварительного расследования на временно оккупированной территории Украины.

Постановлением Херсонского местного суда Херсонской области от 14 марта 2017 года предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в указанном уголовном производстве.

Как сообщал УНН, участника морской пехоты армии "ДНР" задержали.