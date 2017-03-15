Кримська прокуратура відкрила справу щодо керівника збройного формування

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Прокуратура Автономної Республіки Крим розслідує провадження за підозрою громадянина України у посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури АР Крим.

Встановлено, що він у лютому 2014 року вчиняв умисні дії направлені на зміну меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що призвело до тяжких наслідків. Окрім того, вказана особа вступила до непередбаченого законами України збройного формування, здійснювала керівництво зазначеного формування, метою діяльності якого було вчинення дій, пов’язаних із захопленням державної влади в Автономній Республіці Крим та створення для цього загонів самооборони.

Підозрюваний перебуває у розшуку та переховується від органів досудового розслідування на тимчасово окупованій території України.

Ухвалою Херсонського місцевого суду Херсонської області від 14 березня 2017 року надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Як повідомляв УНН, учасника морської піхоти армії "ДНР" затримали.

Українські Національні Новини

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