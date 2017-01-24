Уголовное производство открыли по факту гибели мальчика в Хмельницкой области

Событие произошло 23 января около 16:25 часов в селе Старый Майдан Деражнянского района. Установлено, что мать мальчика уехала в соседнее село за соломой, а сына оставила на двух старших детей 11 и 13 лет. Когда те ушли поить скот, ребенок остался в доме один. Как впоследствии выяснилось, мальчик играл спичками, в результате чего и возник пожар.

Дом загорелся мгновенно. По вызову на место происшествия немедленно прибыл дежурный караул 11 Государственной пожарно-спасательной части города Деражня. Одновременно с тушением пожара спасатели проводили поисково-спасательные работы, ведь было известно, что в доме находится ребенок. К сожалению, когда мальчика разыскали под завалами, он уже был мертв.

По факту дела открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал УНН, тело мальчика обнаружили под завалами дома в Хмельницкой области, где произошел пожар.