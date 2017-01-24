Кримінальне провадження відкрили за фактом загибелі хлопчика на Хмельниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі трирічного хлопчика, тіло якого було виявлено під час гасіння пожежі у будинку на Хмельниччині. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП в Хмельницькій області.
Так, подія сталася 23 січня близько 16.25 години в селі Старий Майдан Деражнянського району. Встановлено, що матір хлопчика поїхала в сусіднє село по солому, а сина залишила на двох старших дітей 11 та 13 років. Коли ті пішли напувати худобу, дитина залишилася у будинку сама. Як згодом з’ясувалося, хлопчик грався сірниками, внаслідок чого і виникла пожежа.
Будинок зайнявся миттєво. За викликом на місце події невідкладно прибув черговий караул 11 Державної пожежно-рятувальної частини міста Деражня. Одночасно із гасінням пожежі рятувальники проводили пошуково-рятувальні роботи, адже було відомо, що в будинку знаходиться дитина. На жаль, коли хлопчика розшукали під завалами, він уже був мертвий.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) ККУ. Наразі слідчі з’ясовують усі обставини події.
Як повідомляв УНН, тіло хлопчика виявили під завалами будинку на Хмельниччині, де сталась пожежа.