Уголовное производство открыли по факту событий на сессии горсовета Днепра

ДНЕПР-КИЕВ. 13 апреля. УНН. Днепропетровская местная прокуратура № 2 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту хулиганства, из-за событий, которые имели место 12 апреля 2017 в помещении Днепропетровского городского совета во время очередной сессии. Об этом корреспонденту УНН сообщили работники местной прокуратуры.