Уголовное производство открыли по факту событий на сессии горсовета Днепра
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 13 апреля. УНН. Днепропетровская местная прокуратура № 2 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту хулиганства, из-за событий, которые имели место 12 апреля 2017 в помещении Днепропетровского городского совета во время очередной сессии. Об этом корреспонденту УНН сообщили работники местной прокуратуры.
Напомним, вчера группа лиц, нарушая общественный порядок, сорвала проведение сессии Днепропетровского городского совета.
Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляется Шевченковским отделением полиции ДВП ГУНП в Днепропетровской обл.
Ранее УНН сообщал, 12 апреля депутаты Днепровской городского совета после трех часов попыток так и не смогли начать 19-ю очередную сессию .