Кримінальне провадження відкрили за фактом подій на сесії міськради Дніпра

ДНІПРО-КИЇВ. 13 квітня. УНН. Дніпропетровська місцева прокуратура № 2 здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом хуліганства, через події, які мали місце 12 квітня 2017 року в приміщенні Дніпропетровської міської ради під час чергової сесії. Про це кореспонденту УНН повідомили працівники місцевої прокуратури.