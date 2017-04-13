Кримінальне провадження відкрили за фактом подій на сесії міськради Дніпра
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 13 квітня. УНН. Дніпропетровська місцева прокуратура № 2 здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом хуліганства, через події, які мали місце 12 квітня 2017 року в приміщенні Дніпропетровської міської ради під час чергової сесії. Про це кореспонденту УНН повідомили працівники місцевої прокуратури.
Нагадаємо, вчора група осіб, порушуючи громадський порядок, зірвала проведення сесії Дніпропетровської міської ради.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Шевченківським відділенням поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській обл.
Раніше УНН повідомляв, 12 квітня депутати Дніпровської міської ради після трьох годин намагань так і не змогли розпочати 19-ту чергову сесію.