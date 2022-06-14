Крылатые ракеты, беспилотники и самолеты: ВСУ уже уничтожили 500 воздушных целей оккупантов

ukru
19:03 • 1645 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

13:44 • 53154 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 96434 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 73676 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 52718 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 72888 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 66209 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 105277 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 119327 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126179 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

15 марта, 09:17 • 65232 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 69340 просмотра
Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

15 марта, 11:32 • 50551 просмотра
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

16:39 • 25349 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

17:39 • 38143 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 105277 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 106447 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 246500 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 276186 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 212919 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 69340 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 119327 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 105935 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 123556 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 125865 просмотра
Актуальное
Крылатые ракеты, беспилотники и самолеты: ВСУ уже уничтожили 500 воздушных целей оккупантов

Крылатые ракеты, беспилотники и самолеты: ВСУ уже уничтожили 500 воздушных целей оккупантов

Киев • УНН

 • 126330 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Вооруженные силы Украины уничтожили уже 500 воздушных целей врага, среди которых крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и самолеты противника. Об этом во время брифинга рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

Цитата

“Зенитно-ракетные войска Воздушных сил ВСУ уже сбили 500 воздушных целей, включая крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и самолеты противника. Мы защищаем наше небо в воздушном пространстве”, — подчеркнул Игнат.

Детали

Он отметил, что украинские Воздушные силы сорвали план оккупантов по захвату всего воздушного пространства Украины вплоть до западных границ. Уже второй месяц враг не залетает на контролируемую территорию Украины.

В то же время россияне обстреливают всю территорию ракетами. Из-за экономии высокоточных крылатых ракет все чаще применяются советские типы, которые неточны и наносят разрушения гражданской инфраструктуре.

“Уже около двух месяцев противник не залетает на контролируемую территорию Украины. Это большой показатель. На временно оккупированной территории противник залетает, применяет вертолеты, ударную авиацию... Понятно, что все надеялись, что конфликта удастся избежать политико-дипломатическим путем. Впрочем, он случился. И наши воздушные силы были готовы к нему”, — отметил спикер.

По словам Гната, оккупанты на начале полномасштабного вторжения сосредоточили около 700 летательных аппаратов в небе, из них — 450 самолетов и 250 вертолетов, которые планировали использовать для уничтожения украинских воздушных сил и установления контроля вплоть до до западных границ.

“Сегодня противник применяет авиацию дистанционно: с территории беларуси и акватории Черного моря, с территории самой россии. Из них противник выпускает стратегические бомбардировщики ТУ-160, ТУ-95, которые по нашей территории запускают высокотехнологичные ракеты. Они очень дорогие. Каждая ракета стоит миллион долларов. Также есть „Калибры“, которые тоже стоят немало. Нефтедолларов они не жалели. Поэтому их используют. Впрочем, в последнее время сохраняется тенденция экономии этих высокоточных ракет. Противник все чаще применяет советские типы крылатых ракет”, — рассказал Игнат.

Дополнение

Украинские Воздушные силы поздравили оккупантов с “днем ​​россии” 12 июня сбитым бомбардировщиком Су-34 на Харьковщине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы