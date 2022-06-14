Крылатые ракеты, беспилотники и самолеты: ВСУ уже уничтожили 500 воздушных целей оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Вооруженные силы Украины уничтожили уже 500 воздушных целей врага, среди которых крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и самолеты противника. Об этом во время брифинга рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.
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“Зенитно-ракетные войска Воздушных сил ВСУ уже сбили 500 воздушных целей, включая крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и самолеты противника. Мы защищаем наше небо в воздушном пространстве”, — подчеркнул Игнат.
Детали
Он отметил, что украинские Воздушные силы сорвали план оккупантов по захвату всего воздушного пространства Украины вплоть до западных границ. Уже второй месяц враг не залетает на контролируемую территорию Украины.
В то же время россияне обстреливают всю территорию ракетами. Из-за экономии высокоточных крылатых ракет все чаще применяются советские типы, которые неточны и наносят разрушения гражданской инфраструктуре.
“Уже около двух месяцев противник не залетает на контролируемую территорию Украины. Это большой показатель. На временно оккупированной территории противник залетает, применяет вертолеты, ударную авиацию... Понятно, что все надеялись, что конфликта удастся избежать политико-дипломатическим путем. Впрочем, он случился. И наши воздушные силы были готовы к нему”, — отметил спикер.
По словам Гната, оккупанты на начале полномасштабного вторжения сосредоточили около 700 летательных аппаратов в небе, из них — 450 самолетов и 250 вертолетов, которые планировали использовать для уничтожения украинских воздушных сил и установления контроля вплоть до до западных границ.
“Сегодня противник применяет авиацию дистанционно: с территории беларуси и акватории Черного моря, с территории самой россии. Из них противник выпускает стратегические бомбардировщики ТУ-160, ТУ-95, которые по нашей территории запускают высокотехнологичные ракеты. Они очень дорогие. Каждая ракета стоит миллион долларов. Также есть „Калибры“, которые тоже стоят немало. Нефтедолларов они не жалели. Поэтому их используют. Впрочем, в последнее время сохраняется тенденция экономии этих высокоточных ракет. Противник все чаще применяет советские типы крылатых ракет”, — рассказал Игнат.
Дополнение
Украинские Воздушные силы поздравили оккупантов с “днем россии” 12 июня сбитым бомбардировщиком Су-34 на Харьковщине.