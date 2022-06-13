Привітання з "днем росії": у районі Ізюма збили ще один російський Су-34
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Українські Повітряні сили привітали окупантів із "днем росії" 12 червня збитим бомбардувальником Су-34 на Харківщині, повідомляє УНН з посиланням на інформацію командування ПС ЗСУ.
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"12 червня близько десятої ранку в районі Ізюму на Харківщині зенітні ракетні Повітряні сили ЗС України уразили російський винищувач-бомбардувальник Су-34", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Російські літаки, як зазначається, працювали парою, атакуючи позиції українських захисників. Після потрапляння в зону ураження української ППО один із ворожих літаків змінив курс, а пілоти іншого – вирішили спробувати долю, вказали у ПС ЗСУ.
“Нех@й щаст@ть!” – відповіли зенітники і збили зухвалу "сушку", привітавши таким чином окупантів із “днем росії”.
"Літак упав на тимчасово окуповану територію. Чи вдалось вижили пілотам, інформація уточнюється", - додали у командуванні.
Окрім того, 12 червня, як повідомляється, зенітним ракетним підрозділом збито російський БпЛА “Орлан-10”. А ударна авіація Повітряних сил здійснила кілька авіанальотів на ворожі позиції окупаційних військ. "Завдано потужних ударів по скупченню ворожої техніки, живій силі противника. Внаслідок повітряного удару знищено склад ракетно-артилерійського озброєння", - зауважили у ПС ЗСУ.
Доповнення
Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти втратили ще один літак.