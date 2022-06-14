Крилаті ракети, безпілотники та літаки: ЗСУ вже знищили 500 повітряних цілей окупантів

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“Зенітно-ракетні війська Повітряних сил ЗСУ вже збили 500 повітряних цілей, включаючи крилаті ракети, безпілотні літальні апарати та літаки противника. Ми захищаємо наше небо у повітряному просторі”, — наголосив Гнат.

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Він зазначив, що українські Повітряні сили зірвали план окупантів по захопленню усього повітряного простору України аж до західних кордонів. Вже другий місяць ворог не залітає на контрольовану територію України.

Водночас росіяни обстрілюють всю територію ракетами. Через економію високоточних крилатих ракет, все частіше застосовуються радянські типи, які неточні та завдають руйнувань цивільній інфраструктурі.

“Вже близько двох місяців противник не залітає на контрольовану територію України. Це великий показник. На тимчасово окупованій території противник залітає, застосовує вертольоти, ударну авіацію... Зрозуміло, що всі сподівалися, що конфлікту вдасться уникнути політико-дипломатичним шляхом. Втім, він стався. І наші повітряні сили були готові до нього”, — зазначив речник.

За словами Гната, окупанти на початку повномасштабного вторгнення зосередили близько 700 літальних апаратів у небі, з них — 450 літаків та 250 вертольотів, які планували використати для знищення українських повітряних сил та встановлення контролю аж до західних кордонів.

“Сьогодні противник застосовує авіацію дистанційно: з території білорусі та акваторії Чорного моря, з території самої росії. З них противник випускає стратегічні бомбардувальники ТУ-160, ТУ-95, які по нашій території запускають високотехнологічні ракети. Вони дуже дорогі. Кожна ракета коштує мільйони доларів. Також є „Калібри“, які також коштують чимало. Нафтодоларів вони не шкодували. Тому їх використовують. Втім, останнім часом зберігається тенденція економії цих високоточних ракет. Противник все частіше застосовує радянські типи крилатих ракет”, — розповів Гнат.

Доповнення

Українські Повітряні сили привітали окупантів із “днем росії” 12 червня збитим бомбардувальником Су-34 на Харківщині.