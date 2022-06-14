Крилаті ракети, безпілотники та літаки: ЗСУ вже знищили 500 повітряних цілей окупантів

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 43669 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 77769 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 86664 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 96593 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 93779 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 85587 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 90740 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 237132 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 150479 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172767 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.8 м/с
92 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 58538 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 94076 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 120791 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 114618 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 74945 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 48145 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 237132 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 509649 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 458336 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 663506 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 20807 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 36159 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 74960 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 120805 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 117238 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Крилаті ракети, безпілотники та літаки: ЗСУ вже знищили 500 повітряних цілей окупантів

Крилаті ракети, безпілотники та літаки: ЗСУ вже знищили 500 повітряних цілей окупантів

Київ • УНН

 • 126332 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Збройні сили України знищили вже 500 повітряних цілей ворога, серед яких крилаті ракети, безпілотні літальні апарати та літаки противника. Про це під час брифінгу розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат, передає УНН.

Цитата

“Зенітно-ракетні війська Повітряних сил ЗСУ вже збили 500 повітряних цілей, включаючи крилаті ракети, безпілотні літальні апарати та літаки противника. Ми захищаємо наше небо у повітряному просторі”, — наголосив Гнат.

Деталі

Він зазначив, що українські Повітряні сили зірвали план окупантів по захопленню усього повітряного простору України аж до західних кордонів. Вже другий місяць ворог не залітає на контрольовану територію України.

Водночас росіяни обстрілюють всю територію ракетами. Через економію високоточних крилатих ракет, все частіше застосовуються радянські типи, які неточні та завдають руйнувань цивільній інфраструктурі.

“Вже близько двох місяців противник не залітає на контрольовану територію України. Це великий показник. На тимчасово окупованій території противник залітає, застосовує вертольоти, ударну авіацію... Зрозуміло, що всі сподівалися, що конфлікту вдасться уникнути політико-дипломатичним шляхом. Втім, він стався. І наші повітряні сили були готові до нього”, — зазначив речник.

За словами Гната, окупанти на початку повномасштабного вторгнення зосередили близько 700 літальних апаратів у небі, з них — 450 літаків та 250 вертольотів, які планували використати для знищення українських повітряних сил та встановлення контролю аж до західних кордонів.

“Сьогодні противник застосовує авіацію дистанційно: з території білорусі та акваторії Чорного моря, з території самої росії. З них противник випускає стратегічні бомбардувальники ТУ-160, ТУ-95, які по нашій території запускають високотехнологічні ракети. Вони дуже дорогі. Кожна ракета коштує мільйони доларів. Також є „Калібри“, які також коштують чимало. Нафтодоларів вони не шкодували. Тому їх використовують. Втім, останнім часом зберігається тенденція економії цих високоточних ракет. Противник все частіше застосовує радянські типи крилатих ракет”, — розповів Гнат.

Доповнення

Українські Повітряні сили привітали окупантів із “днем росії” 12 червня збитим бомбардувальником Су-34 на Харківщині.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$83,723.10
Золото
$3,165.45
Tesla
$264.01
Brent
$74.86
S&P 500
$5,593.63
Газ TTF
$42.29
Ethereum
$1,871.33