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кремль закончил отбор кандидатов на президентские выборы-2024, выбирали по возрасту - Медуза

кремль закончил отбор кандидатов на президентские выборы-2024, выбирали по возрасту - Медуза

Киев • УНН

 • 16470357 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. В политическом блоке администрации президента (АП) рф определились с кандидатами, которые будут "конкурировать" с российским диктатором владимиром путиным на президентских выборах 2024 года. Одним из главных критериев их отбора стал возраст, сообщает российское издание "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к кремлю, пишет УНН.

Цитата

"Планируется, что на предстоящих выборах путин наберет "рекордный результат". Действующий президент должен получить более 80% голосов с явкой более 70%", - пишет издание.

Детали

По словам двух источников, среди зарегистрированных кандидатов не должно быть политиков моложе 50 лет. Чиновники АП рф оценили, что наличие таких кандидатов в бюллетене может заставить россиян задуматься о том, что 70-летний путин "уже не тот человек, который приходил к власти с твердой рукой". Отмечается, что сейчас в администрации президента рф рассчитывают, что кроме путина, на выборы пойдут представители трех парламентских партий: КПРФ, ЛДПР и "Новых людей". 

Кандидатом от КПРФ кремль видит Геннадия Зюганова, который "привычен президенту, имеет высокий статус лидера партии" и "не будет привлекать новых избирателей". От ЛДПР, по замыслу кремля, должен пойти лидер партии Леонид Слуцкий, который по словам источников, "сам хочет принять участие в выборах, потому что любит пиар". Что касается кандидата от "Новых людей, в кремле хотели бы, чтобы выдвинулся председатель партии, бизнесмен Алексей Нечаев. Однако, как объяснил один из собеседников "Медузы", он "понимает, что много процентов ему набрать не дадут, а получать крохи и быть Лешей 2% он не хочет".

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Согласно опросу компании Russian Field, проведенному в мае 2023 года, возраст является третьим по популярности ответом на вопрос о том, что россиянам не нравится в действующем президенте, — выше только "мягкость" путина  и невнимание к внутренним делам страны. Несколько региональных чиновников и "единороссов", опрошенных изданием, подтвердили, что последние несколько лет россиян начал беспокоить возраст путина.

Сообщается, что чиновники тоже начали по-другому относиться к путину после его семидесятилетия. Если раньше собеседники "Медузы" называли действующего президента "первым", "главным", "верховным" или "папой", то теперь чаще всего называют его "дедом". 

Напомним

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высказал мнение, что смерть главаря пвк "вагнер" евгена пригожина во время авиакатастрофы самолета в тверской области – это сигнал от путина российским элитам перед выборами 2024 года.

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