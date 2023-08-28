кремль закінчив відбір кандидатів на президентські вибори-2024, обирали за віком - Медуза

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"Планується, що на майбутніх виборах путін набере "рекордний результат". Чинний президент має отримати понад 80% голосів із явкою понад 70%", - пише видання.

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За словами двох джерел, серед зареєстрованих кандидатів не повинно бути політиків молодших 50 років. Чиновники АП рф оцінили, що наявність таких кандидатів у бюлетені може змусити росіян задуматися про те, що 70-річний путін "вже не та людина, яка приходила до влади з твердою рукою". Зазначається, що наразі в адміністрації президента рф розраховують, що крім путіна, на вибори підуть представники трьох парламентських партій: КПРФ, ЛДПР та "Нових людей".

Кандидатом від КПРФ кремль бачить Геннадія Зюганова, який "звичний президенту, має високий статус лідера партії" і "не залучатиме нових виборців". Від ЛДПР, за задумом кремля, має піти лідер партії Леонід Слуцький, який за словами джерел, "сам хоче взяти участь у виборах, бо любить піар". Щодо кандидата від "Нових людей, у кремлі хотіли б, щоб висунувся голова партії, бізнесмен Олексій Нечаєв. Однак, як пояснив один зі співрозмовників "Медузи", він "розуміє, що багато відсотків йому набрати не дадуть, а отримувати крихти і бути Льошею 2% він не хоче".

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Згідно з опитуванням компанії Russian Field, проведеним у травні 2023 року, вік є третьою за популярністю відповіддю на запитання про те, що росіянам не подобається у чинному президенті, — вище лише "м'якість" путіна та неуважність до внутрішніх справ країни. Кілька регіональних чиновників та "єдиноросів", опитаних виданням, підтвердили, що останні кілька років росіян почав турбувати вік путіна.

Повідомляється, що чиновники теж почали по-іншому ставитись до путіна після його сімдесятиріччя. Якщо раніше співрозмовники "Медузи" називали чинного президента "першим", "головним", "верховним" чи "татом", то тепер найчастіше називають його "дідом".

Нагадаємо

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк висловив думку, що смерть ватажка пвк "вагнер" євгена пригожина під час авіакатастрофи літака у тверській області – це сигнал від путіна російським елітам перед виборами 2024 року.