Кремль отреагировал на ситуацию с задержанием "российских военных" из Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, имеет ли значение, что якобы похищенные СБУ "российские контрактники" из Крыма являются экс-военнослужащими Украины, заявил, что наиболее важным является то, что они являются гражданами РФ, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Они граждане Российской Федерации. В этом случае главное это", - сказал Д.Песков, отвечая на вопрос о том, как Москва относится к тому, что "контрактники" ранее были военнослужащими Украины и, возможно, нарушили присягу.
При этом в Кремле не комментируют возможность обмена этих "военнослужащих".
"Пока я не могу ответить на этот вопрос", - сказал Д.Песков.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал инцидент "провокацией" украинских спецслужб, отметив, что "ситуацией занимаются наши соответствующие органы".
Накануне Минобороны РФ сообщило, что якобы сотрудники СБУ незаконно задержали и вывезли из аннексированного Крыма в Украину двух "российских военнослужащих" и против них, по данным российского оборонного ведомства, пытаются сфабриковать уголовное преследование.