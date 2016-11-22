Кремль відреагував на ситуацію з затриманням "російських військових" з Криму

"Вони громадяни Російської Федерації. У цьому випадку головне це", - сказав Д.Пєсков, відповідаючи на питання про те, як Москва ставиться до того, що "контрактники" раніше були військовослужбовцями України і, можливо, порушили присягу.

При цьому у Кремлі не коментують можливість обміну цих "військовослужбовців".

"Поки я не можу відповісти на це питання", - сказав Д.Пєсков.

Раніше голова МЗС РФ Сергій Лавров назвав інцидент "провокацією" українських спецслужб, зазначивши, що "ситуацією займаються наші відповідні органи".

Напередодні міноборони РФ повідомило, що нібито співробітники СБУ незаконно затримали і вивезли з анексованого Криму в Україну двох "російських військовослужбовців" і проти них, за даними російського оборонного відомства, намагаються сфабрикувати кримінальне переслідування.