Кремль відреагував на ситуацію з затриманням "російських військових" з Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання, чи має значення, що нібито викрадені СБУ "російські контрактники" з Криму є екс-військовослужбовцями України, заявив, що найбільш важливим є те, що вони є громадянами РФ, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Вони громадяни Російської Федерації. У цьому випадку головне це", - сказав Д.Пєсков, відповідаючи на питання про те, як Москва ставиться до того, що "контрактники" раніше були військовослужбовцями України і, можливо, порушили присягу.
При цьому у Кремлі не коментують можливість обміну цих "військовослужбовців".
"Поки я не можу відповісти на це питання", - сказав Д.Пєсков.
Раніше голова МЗС РФ Сергій Лавров назвав інцидент "провокацією" українських спецслужб, зазначивши, що "ситуацією займаються наші відповідні органи".
Напередодні міноборони РФ повідомило, що нібито співробітники СБУ незаконно затримали і вивезли з анексованого Криму в Україну двох "російських військовослужбовців" і проти них, за даними російського оборонного відомства, намагаються сфабрикувати кримінальне переслідування.