Кремль в крови и призыв к русскому кораблю: МХП и Верес произвели спецпартию тушенки для теробороны
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Украинский бизнес объединяется против врага. Известные продуктовые компании МХП (Наша Ряба) и Верес приступили к совместному производству тушенки для теробороны, сообщает УНН.
Детали
Названия у тушенки нет, но обертка говорит сама за себя: утопающий в крови Кремль и известный призыв к русскому военному кораблю.
"Первая партия тушенки (10 тонн) будет передана территориальной обороне Черкас. Следующие партии также будут направлены на нужды Вооружённых сил Украины", - сообщили в МХП.