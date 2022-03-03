Кремль в крови и призыв к русскому кораблю: МХП и Верес произвели спецпартию тушенки для теробороны

Детали

Названия у тушенки нет, но обертка говорит сама за себя: утопающий в крови Кремль и известный призыв к русскому военному кораблю.

"Первая партия тушенки (10 тонн) будет передана территориальной обороне Черкас. Следующие партии также будут направлены на нужды Вооружённых сил Украины", - сообщили в МХП.