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Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
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Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

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Кремль у крові та заклик до російського корабля: МХП та Верес зробили спецпартію тушонки для тероборони

Кремль у крові та заклик до російського корабля: МХП та Верес зробили спецпартію тушонки для тероборони

Київ • УНН

 • 258964 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Український бізнес об'єднується проти ворога. Відомі продуктові компанії МХП (Наша Ряба) і Верес приступили до спільного виробництва тушонки для тероборони, повідомляє УНН.

Деталі

Назви у тушонки немає, але обгортка говорить сама за себе: потопаючий у крові Кремль і відомий заклик до російського військового корабля.

"Перша партія тушонки (10 тонн) буде передана територіальній обороні Черкас. Наступні партії також будуть спрямовані на потреби Збройних сил України", - повідомили в МХП.

Українські Національні Новини

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