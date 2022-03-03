Кремль у крові та заклик до російського корабля: МХП та Верес зробили спецпартію тушонки для тероборони
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Український бізнес об'єднується проти ворога. Відомі продуктові компанії МХП (Наша Ряба) і Верес приступили до спільного виробництва тушонки для тероборони, повідомляє УНН.
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Назви у тушонки немає, але обгортка говорить сама за себе: потопаючий у крові Кремль і відомий заклик до російського військового корабля.
"Перша партія тушонки (10 тонн) буде передана територіальній обороні Черкас. Наступні партії також будуть спрямовані на потреби Збройних сил України", - повідомили в МХП.