Кремль: Россия не ведет переговоров о статусе русского языка в Карабахе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Россия приветствует использование русского языка в других странах, но решение о придании ему статуса государственного “является внутренним делом этих стран”. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы сделать русский одним из государственных языков в Нагорном Карабахе, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.
“Русский язык и в Карабахе используется, и в Армении, на русском говорят и в Азербайджане, и много где в мире, в том числе на пространстве бывшего Советского Союза, — сказал Песков. — На нем говорят, потому что это удобный язык общения, его по-прежнему изучают. Естественно, мы это всячески приветствуем и готовы дальше способствовать распространению и поддержанию уровня владения русским языком, считаем это своей задачей”.
По словам представителя Кремля, придание русскому статуса государственного в Карабахе “не является темой переговоров и темой контактов, это ситуация де-факто, когда на русском говорят и в Азербайджане, и в Армении”. “Это внутреннее дело любой страны — и Азербайджана, и Армении”, — заявил он.
Как сообщалось ранее в СМИ, в настоящее время депутаты Народного собрания НКР разрабатывают законопроект, который сделает русский язык вторым государственным (после армянского). В частности об этом сообщали пророссийские Telegram-каналы, освещающие конфликт в Карабахе.
Однако, в интервью армянскому изданию Aysor депутат парламента Национального Собрания Арцаха от фракции “Свободная Родина” Арам Арутюнян заявил, что в Арцахе (название непризнанной Нагорно-Карабахской Республики — ред.) не обсуждается вопрос о придании русскому языку государственного статуса.