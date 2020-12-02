Кремль: Росія не веде перемовин щодо статусу російської мови у Карабасі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Росія вітає використання російської мови в інших країнах, але рішення про надання їй статусу державної “є внутрішньою справою цих країн”. Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи плани зробити російську однією з державних мов в Нагірному Карабасі, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.
“Російська мова і в Карабасі використовується, і в Вірменії, російською говорять і в Азербайджані, і багато де в світі, в тому числі на просторі колишнього Радянського Союзу, — сказав Пєсков. — Нею розмовляють, тому що це зручна мова спілкування, її як і раніше вивчають. Природно, ми це всіляко вітаємо і готові далі сприяти поширенню і підтримці рівня володіння російською мовою, вважаємо це своїм завданням”.
За словами представника Кремля, надання російській статусу державної в Карабасі “не є темою переговорів і темою контактів, це ситуація де-факто, коли російською говорять і в Азербайджані, і в Вірменії”. “Це внутрішня справа будь-якої країни — і Азербайджану, і Вірменії”, — заявив він.
Як повідомлялося раніше в ЗМІ, в даний час депутати Народних зборів НКР розробляють законопроект, який зробить російську мову другою державною (після вірменської). Зокрема про це повідомляли проросійські Telegram-канали, які висвітлюють конфлікт в Карабасі.
Однак, в інтерв’ю вірменському виданню Aysor депутат парламенту Національних Зборів Арцаху від фракції “Вільна Батьківщина” Арам Арутюнян заявив, що в Арцасі (назва невизнаної Нагірно-Карабахської Республіки — ред.) не обговорюється питання про надання російській мові державного статусу.