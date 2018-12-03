Кремль прокомментировал возможность разговора Путина и Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Президент РФ Владимир Путин в ближайшие дни не планирует телефонного разговора с Президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Я могу только подтвердить, что действительно до сих пор после инцидента (в Керченском проливе - ред.) телефонного разговора между Путиным и Порошенко не было и в настоящий момент, насколько мне известно, в грядущие дни такого разговора не планируется", - заявил Песков.
Отвечая на вопрос, насколько сейчас необходима встреча в "нормандском формате" (Германия, РФ, Украина, Франция), представитель Кремля напомнил, что "четверка" "занимается реализацией минских договоренностей".
Он высказал мнение, что инцидент в Керченском проливе "вряд ли относится к измерению минских договоренностей".
Также Песков заявил, что заявление Президента Украины Петра Порошенко о якобы планах РФ проложить коридор из Донбасса в оккупированный Крым "абсурдно".
"Это абсолютно абсурдное заявление, еще одна попытка каким-то образом провоцировать напряженность. Понятно, что, скорее всего, такие попытки, к нашему сожалению, будут продолжаться по мере приближения выборов на Украине", - сказал представитель Кремля. Песков заверил, что "Россия никогда ничего не захватывала и никакие коридоры никогда не прокладывала".
"Поэтому это абсолютно беспочвенное заявление и обвинение России в чем-то", - заключил пресс-секретарь президента РФ.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин до сих пор не ответил на его запрос на телефонный разговор о нападении на украинские корабли в районе Азовского моря.
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.