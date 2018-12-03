Кремль прокоментував можливість розмови Путіна і Порошенка

"Я можу тільки підтвердити, що дійсно до цих пір після інциденту (у Керченській протоці - ред.) телефонної розмови між Путіним і Порошенком не було і зараз, наскільки мені відомо, прийдешніми днями такої розмови не планується", - заявив Пєсков.

Відповідаючи на запитання, наскільки зараз необхідна зустріч у "нормандському форматі" (Німеччина, РФ, Україна, Франція), представник Кремля нагадав, що "четвірка" "займається реалізацією мінських домовленостей".

Він висловив думку, що інцидент у Керченській протоці "навряд чи належить до виміру мінських домовленостей".

Також Пєсков заявив, що заява Президента України Петра Порошенка про нібито плани РФ прокласти коридор з Донбасу в окупований Крим "абсурдна".

"Це абсолютно абсурдназ заява, ще одна спроба якимось чином провокувати напруженість. Зрозуміло, що, швидше за все, такі спроби, на наш жаль, триватимуть у міру наближення виборів в Україні", - сказав представник Кремля. Пєсков запевнив, що "Росія ніколи нічого не захоплювала і ніякі коридори ніколи не прокладала".

"Тому це абсолютно безпідставне заяву і звинувачення Росії в чомусь", - уклав прес-секретар президента РФ.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що президент Росії Володимир Путін досі не відповів на його запит на телефонну розмову про напад на українські кораблі в районі Азовського моря.

25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.