Кремль пока не хочет признать своего фиаско и недовольство. Деморализаци среди оккупационных войск усиливается - Резников

Цитата

“Кремль пока не хочет принять и признать свое фиаско. Но это время уже близко. Недовольство и деморализация среди оккупационных войск усиливается. К ним приходит прозрение, как и к некоторым российским олигархам. Все больше случаев нежелания воевать", - заявляет Резников.

Детали

Враг продолжает нести существенные потери. Уничтожено более 90 самолетов и вертолетов. Их сбивают ПВО, морская пехота, наши киборги по всей стране. Нескольких вражеских пилотов взяли в плен - это важные свидетели на будущем военном трибунале.

Также наиболее боеспособные части врага получили по зубам: в Киеве и Харькове враг был остановлен. В Николаеве отвергнут. Одесса - наш стратегический резерв. Пополнение сил противника будет все больше усложняться, качество пополнения будет еще хуже.

Резников добавляет, что ситуация на позициях контролируемая, среди наших военных также есть потери. На определенных направлениях наши воины переходят в контратаки, враг теряет десятки единиц техники, просто бросает ее и убегает. Тем самым пополняют наш "парк" техники. Враг сгинет от своего же оружия.

“Заводы и фабрики продолжают работу, выполняют военный заказ, ремонтируют технику, превращают военные трофеи на оружие. Чтобы бороться страна должна работать, каждый на своем месте. Если вы вынуждены были эвакуироваться - найдите работу на новом месте - ваша помощь нужна везде”, - добавляет Резников.

Добавим

Оккупанты пытаются "расконсервировать" бывших военных на нашей территории и привлечь их как в открытой, так и подпольной войне против Украины. Вражеские агенты задержаны в пяти регионах.