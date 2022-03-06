Окупанти намагаються залучити колишніх українських військових до війни проти України: у п’ятьох регіонах затримано ворожих агентів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Окупанти намагаються "розконсервувати" колишніх військових на нашій території та залучити їх як до відкритої, так і підпільної війни проти України. Ворожих агентів затримано у п’ятьох регіонах, пише УНН з посиланням на СБУ.
Цитата
“Ворог намагається «розконсервувати» колишніх військових на нашій території та залучити їх як до відкритої, так і підпільної війни проти України. Але ми цьому успішно протистоїмо”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Відтак, у Донецькій області затримано ворожу ДРГ. В Україну вони прибули за день до повномасштабного вторгнення з тимчасово анексованого Криму. Мали здійснити розвідку щодо блокпостів та пунктів дислокації українських військових, а також вчинити диверсії і підготувати плацдарм для подальшої зачистки основними силами РФ.
Під час затримання ворожі розвідники чинили збройний опір силам ЗСУ та СБУ. Їх усіх було затримано. У ході допиту окупанти надали важливі свідчення щодо збройної агресії проти України.
У Харківській області СБУ схопила коригувальника вогню, який передавав ворожим спецслужбам інформацію щодо розташування військових складів та об‘єктів критичної інфраструктури.
Агент цинічно наводив російську реактивну артилерію на житлові квартали міста. У результаті цих дій було зруйновано інфраструктуру та спричинило втрати серед мирного населення.
У Закарпатській області СБУ викрила агента ФСБ РФ, який з першого дня війни в Україні збирав дані про настрої мешканців західної України та їх ставлення до Росії на тлі війни.
Ворожого шпигуна затримали в одному з населених пунктів Закарпаття.
У Дніпрі СБУ затримала ще двох мешканців Дніпра, які виступали за підтримку "руського міра".
За отриманою інформацією, один з прихильників окупанта фотографував військові об’єкти Збройних сил України. У його ноутбуці виявлено план-схему Оперативного командування "Схід" ЗСУ.
Інший - збирав дані щодо місць розташування блок-постів у Дніпрі. Отриману інформацію він передавав кураторам через мітки на Google карті про місцезнаходження блокпостів.
У Києві затримано двох братів - пропагандистів, які мають проросійські та пробілоруські погляди. Є дані, що свідчать про їх тісну співпрацю зі спецслужбами РФ та РБ.
Мета посіпак окупантів - розхитати внутрішню обстановку в країні та створити "потрібну інформаційну картинку" для Росії та Білорусі.
Додамо
Розпочато одинадцяту добу героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Збройними Силами і підрозділами Сил безпеки та оборони України ведуться запеклі бої з утримання визначених рубежів. Противник, зазнаючи втрат робить постійні спроби щодо ухилення від прямого вогневого контакту з нашими військами.