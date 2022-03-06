Оккупанты пытаются привлечь бывших украинских военных к войне против Украины: в пяти регионах задержаны вражеские агенты

Цитата

“Враг пытается "расконсервировать" бывших военных на нашей территории и привлечь их как в открытой, так и подпольной войны против Украины. Но мы этому успешно противостоим”, - говорится в сообщении.

Детали

Следовательно, в Донецкой области задержано вражескую ДРГ. В Украину они прибыли за день до полномасштабного вторжения из временно аннексированного Крыма. Должны были провести разведку по блокпостах и пунктах дислокации украинских военных, а также совершить диверсии и подготовить плацдарм для дальнейшей зачистки основными силами РФ.

Во время задержания вражеские разведчики оказывали вооруженное сопротивление силам ВСУ и СБУ. Их всех задержали. В ходе допроса оккупанты предоставили важные показания относительно вооруженной агрессии против Украины.

В Харьковской области СБУ схватила корректировщика огня, который передавал вражеским спецслужбам информацию о расположении военных складов и объектов критической инфраструктуры.

Агент цинично наводил русскую реактивную артиллерию на жилые кварталы города. В результате этих действий была разрушена инфраструктура и повлекла потери среди мирного населения.

В Закарпатской области СБУ разоблачила агента ФСБ РФ, который с первого дня войны в Украине собирал данные о настроениях жителей Западной Украины и их отношении к России на фоне войны.

Вражеского шпиона задержали в одном из населенных пунктов Закарпатья.

В Днепре СБУ задержала еще двух жителей Днепра, выступавших за поддержку "русского мира".

Согласно полученной информации, один из сторонников оккупанта фотографировал военные объекты Вооруженных сил Украины. В его ноутбуке обнаружена план-схема Оперативного командования "Восток" ВСУ.

Другой - собирал данные о местах расположения блок-постов в Днепре. Полученную информацию он передавал кураторам через метки на Google карте о местонахождении блокпостов.

В Киеве задержаны два брата-пропагандиста, имеющие пророссийские и пробелорусские взгляды. Есть данные, свидетельствующие об их тесном сотрудничестве со спецслужбами РФ и РБ.

Цель прихвостней оккупантов - расшатать внутреннюю обстановку в стране и "создать нужную информационную картинку" для России и Беларуси.

Добавим

Начато одиннадцатые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Вооруженными Силами и подразделениями Сил безопасности и обороны Украины ведутся ожесточенные бои по удержанию определенных рубежей. Противник, понеся потери предпринимает постоянные попытки по уклонению от прямого огневого контакта с нашими войсками.