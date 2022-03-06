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Кремль поки не хоче визнати свого фіаско і невдоволення. Деморалізація серед окупаційних військ посилюється - Резніков

Кремль поки не хоче визнати свого фіаско і невдоволення. Деморалізація серед окупаційних військ посилюється - Резніков

Київ • УНН

 • 118942 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Москва наразі не хоче прийняти та визнати свого фіаско у цій війні, однак невдоволення та деморалізація серед окупаційних військ посилюється. Про це у своєму Facebook заявив міністр оборони України Олексій Резніков, пише УНН.

Цитата

“Кремль поки не хоче прийняти і визнати свого фіаско. Але цей час вже близько. Невдоволення і деморалізація серед окупаційних військ посилюється. До них приходить прозріння, як і до деяких російських олігархів. Все більше випадків небажання воювати”, - заявляє Резніков.

Деталі

Ворог продовжує нести суттєві втрати. Знищено понад 90 літаків та гелікоптерів. Їх збивають ППО, морська піхота, наші кіборги по всій країні. Кількох ворожих пілотів взяли в полон – це важливі свідки на майбутньому військовому трибуналі.

Також найбільш боєздатні частини ворога отримали по зубах: у Києві та Харкові ворог був зупинений. В Миколаєві відкинутий. Одеса – наш стратегічний резерв. Поповнення сил противника буде все більше ускладнюватись, якість поповнення буде ще гіршою.

Резніков додає, що ситуація на позиціях контрольована, серед наших військових також є втрати. На визначених напрямках наші воїни переходять у контратаки, ворог втрачає десятки одиниць техніки, просто кидає її та втікає. Тим самим поповнюючі наш "парк" техніки. Ворог згине від своєї ж зброї.

“Заводи та фабрики продовжують роботу, виконують військове замовлення, ремонтують техніку, перетворюють військові трофеї на зброю. Щоб боротись країна повинна працювати, кожен на своєму місці. Якщо ви вимушені були евакуюватись – знайдіть роботу на новому місці – ваша допомога потрібна всюди”, - додає Резніков.

Додамо

Окупанти намагаються "розконсервувати" колишніх військових на нашій території та залучити їх як до відкритої, так і підпільної війни проти України. Ворожих агентів затримано у п’ятьох регіонах.

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