Кремль планирует провести провокации с мобилизованными жителями ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Кремле планируют провести провокации в южных регионах Украины с использованием насильственно мобилизованных жителей ОРДЛО, передает УНН со ссылкой на МВД.
Детали
Как информирует МВД, на Крымский полуостров вчера прибыл эшелон с личным составом 131 стрелкового полка 1 армейского корпуса, который мобилизован на подконтрольной РФ территории Донецкой и Луганской областей.
Сообщили, что в ближайшее время Кремль планирует использовать этих людей для осуществления провокаций в южных регионах Украины.
Цитата
“И хоть эти подразделения имеют крайне низкую мотивацию, ведь их комплектовали из людей, насильно мобилизованных в ОРДЛО, не исключено, что агрессор использует их как "пушечное мясо”, - отмечают в ведомстве.
Кроме этого, отмечается, что этих людей могут использовать выдавая за местных жителей для пропагандистских картинок, поскольку оккупантам не удалось сломить дух украинского населения.
Также провокации с многочисленными жертвами, используя мобилизованных в ОРДЛО, российское военно-политическое руководство может осуществить в ближайшее время в восточных регионах Украины.
Добавим
Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что российские войска готовят вторую волну широкомасштабного наступления, к которой Украина должна подойти максимально подготовленной и сплоченной.