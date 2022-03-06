Кремль планує провести провокації з мобілізованими жителями ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У Кремлі планують провести провокації у південних регіонах України з використанням насильно мобілізованих жителів ОРДЛО, передає УНН з посиланням на МВС.
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Як інформує МВС, на Кримський півострів вчора прибув ешелон з особовим складом 131 стрілецького полку 1 армійського корпусу, який мобілізовано на підконтрольній РФ території Донецької і Луганської областей.
Повідомили, що найближчим часом Кремль планує використати цих осіб для здійснення провокацій у південних регіонах України.
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“І хоч ці підрозділи мають вкрай низьку мотивацію, адже їх комплектували з осіб, які насильно мобілізовані в ОРДЛО, не виключено, що агресор використає їх як «гарматне м'ясо”, - зазначають у відомстві.
Окрім цього, наголошується, що цих осіб можуть використовувати видаючи за місцевих жителів для пропагандистських картинок, оскільки окупантам не вдається переломити дух українського населення.
Також провокації з численними жертвами, використовуючи мобілізованих в ОРДЛО, російське військово-політичне керівництво може найближчим часом здійснити у східних регіонах України.
Додамо
Секретар Ради Національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що російські війська готують другу хвилю широкомасштабного наступу, до якої Україна має підійти максимально готовою та згуртованою.