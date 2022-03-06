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Кремль планує провести провокації з мобілізованими жителями ОРДЛО

Кремль планує провести провокації з мобілізованими жителями ОРДЛО

Київ • УНН

 • 124217 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. У Кремлі планують провести провокації у південних регіонах України з використанням насильно мобілізованих жителів ОРДЛО, передає УНН з посиланням на МВС.

Деталі

Як інформує МВС, на Кримський півострів вчора прибув ешелон з особовим складом 131 стрілецького полку 1 армійського корпусу, який мобілізовано на підконтрольній РФ території Донецької і Луганської областей.

Повідомили, що найближчим часом Кремль планує використати цих осіб для здійснення провокацій у південних регіонах України.

Цитата

“І хоч ці підрозділи мають вкрай низьку мотивацію, адже їх комплектували з осіб, які насильно мобілізовані в ОРДЛО, не виключено, що агресор використає їх як «гарматне м'ясо”, - зазначають у відомстві.

Окрім цього, наголошується, що цих осіб можуть використовувати видаючи за місцевих жителів для пропагандистських картинок, оскільки окупантам не вдається переломити дух українського населення.

Також провокації з численними жертвами, використовуючи мобілізованих в ОРДЛО, російське військово-політичне керівництво може найближчим часом здійснити у східних регіонах України.

Додамо

Секретар Ради Національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що російські війська готують другу хвилю широкомасштабного наступу, до якої Україна має підійти максимально готовою та згуртованою.

Українські Національні Новини

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