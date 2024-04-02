кремль нанял профессиональных актеров для пропагандистского видео, чтобы подорвать мобилизацию Украины - ISW

кремль нанял профессиональных российских актеров для съемок пропагандистского видео о мобилизации в Украине, чтобы подорвать доверия общества к власти. Об этом говорится в очередном отчете американского Института изучения войны (ISW), пишет УНН.

Детали

ISW в своем отчете отмечает, что пророссийские каналы распространяют пропагандистское видео о мобилизации в Украине. Оно высоким качеством производства и кинематографической сложностью, что позволяет предположить, что видео является продуктом согласованной и хорошо финансируемой информационной операции, указали в ISW.

Российские оппозиционные издания "Агенство" и "Медиазона" сообщили, что актеры, снявшиеся в ролике - профессиональные российские актеры, ранее снимавшиеся в российских телешоу. Правда один из актеров отказался обсуждать свое участие в ролике, заявив, что снимается только в кино, а не в рекламе.

Как отмечает ISW, кремль и раньше использовал пропагандистские видеоролики высокого качества как часть централизованных информационных операций. Но характеристики этого последнего видео, по мнению аналитиков, позволяют предположить, что оно поддерживает более широкие усилия кремля по подрыву доверия украинцев к правительству, подрыву мобилизационных усилий и сеянию недовольства внутри страны.

российская пропаганда пытается дискредитировать процесс мобилизации в Украине - ЦПД