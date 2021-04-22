Кредитный рейтинг "Укрзализныци" упал при правлении соратника Саакашвили
Киев • УНН
КИӤВ. 22 апреля. УНН. Международное рейтинговое агентство S & P Global Ratings 21 апреля ухудшило долгосрочный кредитный рейтинг "Укрзализныци" с "B-" до "CCC", сообщает УНН со ссылкой на агентство.
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"Мы посчитали, что имеющихся наличных средств и неиспользованных линий в гривне на общую сумму 2,3 млрд гривен, даже в сочетании с прогнозируемым операционным доходом на сумму около 2 млрд гривен в течение следующих полутора месяцев, недостаточно для своевременного выполнения своих финансовых обязательств, связанных с операциями до конца мая 2021 года", - отмечали в сообщении.
Это связано с высоким риском неплатежа по кредиту Сбербанка в размере 116 млн долларов, срок погашения которого приходится на 30 мая.
Детали
29 июля прошлого года S & P повысило рейтинг "Укрзализныци" до "B-" с прогнозом "негативный", а через месяц 26 августа Кабинет министров назначил Владимира Жмака новым главой правления "Укрзализныця".
Дополнение
Министр инфраструктуры Владислав Криклий подтвердил, что государственная "Укрзализныця" понесла убытки за период правления Владимира Жмака.
В то же время НАБУ громкие заявления о коррупции в "Укрзализныце" игнорирует.
По одной из версий, это связано с тем, что во втором полугодии 2020 года компанией руководили соратники Михеила Саакашвили: Владимир Жмак - его первый заместитель в Одесской ОГА и Иракли Эзугбая - бывший руководитель железной дороги Грузии при Президенте Саакашвили. Последний в свою очередь в близких отношениях с первым заместителем директора НАБУ Гизо Углавой.