Кредитний рейтинг "Укрзалізниці" впав за правління соратника Саакашвілі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings 21 квітня погіршило довгостроковий кредитний рейтинг "Укрзалізниці" з 'B-' до 'CCC', повідомляє УНН із посиланням на агентство.

Цитата:

"Ми порахували, що наявних готівкових коштів та невикористаних ліній у гривні загальною сумою 2,3 млрд гривень, навіть у поєднанні з прогнозованим операційним доходом на суму близько 2 млрд гривень протягом наступних півтора місяця, недостатньо для своєчасного виконання своїх фінансових зобов'язань, пов'язаних з операціями до кінця травня 2021 року", - зазначали в повідомленні.

Це пов'язано з високим ризиком неплатежу за кредитом Сбербанку в розмірі 116 млн доларів, термін погашення якого припадає на 30 травня.

Деталі

29 липня минулого року S&P підвищило рейтинг "Укрзалізниці" до "B-" з прогнозом "негативний", а через місяць 26 серпня Кабінет міністрів призначив Володимира Жмака новим головою правління "Укрзалізниця".

Доповнення

Міністр інфраструктури Владислав Криклій підтвердив, що державна "Укрзалізниця" зазнала збитків за період правління Володимира Жмака.

Водночас НАБУ гучні заяви про корупцію в "Укрзалізниці" ігнорує.

За однією з версій, це пов’язано з тим, що в другому півріччі 2020 року компанією керували соратники Міхеїла Саакашвілі: Володимир Жмак - його перший заступник в Одеській ОДА та Іраклі Езугбая - колишній керівник залізниці Грузії за Президента Саакашвілі. Останній своєю чергою в близьких стосунках з першим заступником директора НАБУ Гізо Углавою. 

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