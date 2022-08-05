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Страны ЕС приняли план по снижению спроса на газ на 15% этой зимой

Страны ЕС приняли план по снижению спроса на газ на 15% этой зимой

Киев • УНН

 • 192852 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Страны Евросоюза утвердили план снижения этой зимой спроса на газ на 15% для экономии, пишет УНН со ссылкой на коммюнике Совета ЕС.

Цитата

"Чтобы повысить безопасность энергоснабжения ЕС, сегодня Совет ЕС принял решение о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% этой зимой. Решение предусматривает возможность для Совета ЕС инициировать "предупреждение Союза" относительно безопасности поставок, и в этом случае сокращение спроса на газ станет обязательным", - говорится в сообщении.

Цель снижения спроса на газ — сэкономить на эту зиму, чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставкой газа из россии, постоянно использующей энергоносители как оружие, указали в Совете ЕС.

Детали

Государства-члены согласились сократить свой спрос на газ на 15% по сравнению со средним потреблением за последние пять лет, в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года, с мерами по своему выбору.

В то время как все государства-члены приложат все усилия для выполнения сокращений, Совет ЕС, как указано, определил некоторые исключения и возможности применения частичного или, в некоторых случаях, полного отступления от цели обязательного сокращения, чтобы отреагировать на конкретные ситуации государств-членов и гарантировать, что сокращение газа является эффективным для повышения безопасности поставок в ЕС.

Совет ЕС согласился с тем, что государства-члены, не подключенные к газовым сетям других государств-членов, освобождаются от обязательных сокращений газа, поскольку они не смогут высвобождать значительные объемы газа в пользу других государств-членов. Государства-члены, чьи электросети не синхронизированы с европейской электроэнергетической системой и в большей степени зависят от газа для производства электроэнергии, также будут освобождены в случае десинхронизации с сетью третьей страны во избежание риска кризиса электроснабжения.

Также есть ряд других исключений.

При выборе мер по сокращению спроса государства-члены согласились, что они должны рассмотреть меры, не затрагивающие защищенных клиентов, таких как домашние хозяйства, и основные услуги для функционирования общества, таких как критические объекты, здравоохранение и оборона. Возможные меры включают сокращение потребления газа в электроэнергетическом секторе, меры по поощрению перехода на другой вид топлива в промышленности, национальные кампании по повышению осведомленности, целевые обязательства по сокращению расходов на отопление и охлаждение и рыночные мероприятия, такие как аукционы между компаниями.

"Решение было официально принято по письменной процедуре. Принятие последовало за политическим соглашением, достигнутым министрами на экстренном энергетическом совете 26 июля. Теперь постановление будет опубликовано в Официальном журнале и вступит в силу на следующий день", - отметили в Совете ЕС.

Решение является исключительной и чрезвычайной мерой, предусмотренной на ограниченный срок. Оно будет применяться в течение одного года, и Еврокомиссия проведет пересмотр, чтобы рассмотреть возможность его продления в свете общей ситуации со снабжением газа в ЕС до мая 2023 года.

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