Країни ЄС схвалили план зі зниження попиту на газ на 15% цієї зими

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"Щоб підвищити безпеку енергопостачання ЄС, сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення про добровільне скорочення попиту на природний газ на 15% цієї зими. Рішення передбачає можливість для Ради ЄС ініціювати "попередження Союзу" про безпеку постачання, і в цьому випадку скорочення попиту на газ стане обов'язковим", - йдеться у повідомленні.

Мета зниження попиту на газ — заощадити на цю зиму, щоб підготуватися до можливих перебоїв з постачанням газу з росії, яка постійно використовує енергоносії як зброю, вказали у Раді ЄС.

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Держави-члени погодилися скоротити свій попит на газ на 15% порівняно із середнім споживанням за останні п'ять років, у період з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року, із заходами на свій вибір.

У той час як усі держави-члени докладуть усіх зусиль для виконання скорочень, Рада ЄС, як вказано, визначила деякі винятки та можливості застосування часткового або, в деяких випадках, повного відступу від цілі обов'язкового скорочення, щоб відреагувати на конкретні ситуації держав-членів та гарантувати, що скорочення газу є ефективним для підвищення безпеки постачання до ЄС.

Рада ЄС погодилася з тим, що держави-члени, які не підключені до газових мереж інших держав-членів, звільняються від обов'язкових скорочень газу, оскільки вони не зможуть вивільняти значні обсяги газу на користь інших держав-членів. Держави-члени, чиї електромережі не синхронізовані з європейською електроенергетичною системою та які більшою мірою залежать від газу для виробництва електроенергії, також будуть звільнені у разі десинхронізації з мережею третьої країни, щоб уникнути ризику кризи електропостачання.

Також є низка інших винятків.

При виборі заходів щодо скорочення попиту держави-члени погодилися, що вони повинні розглянути заходи, які не торкаються захищених клієнтів, таких як домашні господарства, та основних послуг для функціонування суспільства, таких як критичні об'єкти, охорона здоров'я та оборона. Можливі заходи включають скорочення споживання газу в електроенергетичному секторі, заходи щодо заохочення переходу на інший вид палива в промисловості, національні кампанії з підвищення обізнаності, цільові зобов'язання щодо скорочення витрат на опалення та охолодження та ринкові заходи, такі як аукціони між компаніями.

"Рішення було офіційно ухвалено за письмовою процедурою. Ухвалення послідувало за політичною угодою, досягнутою міністрами на екстреній енергетичній раді 26 липня. Тепер постанова буде опублікована в Офіційному журналі та набуде чинності наступного дня", - зазначили у Раді ЄС.

Рішення є винятковим та надзвичайним заходом, передбаченим на обмежений термін. Воно буде застосовуватися протягом одного року, і Єврокомісія проведе перегляд, щоб розглянути можливість його продовження у світлі загальної ситуації з постачанням газу до ЄС до травня 2023 року.