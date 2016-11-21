Страны НАТО призвали довести расходы на оборону до 2% ВВП
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. На заседании Парламентской Ассамблеи НАТО в Стамбуле призвали страны Альянса довести расходы на оборону до 2% ВВП, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ПА НАТО.
"Комитет принял резолюцию, призывающую правительства и парламенты НАТО довести расходы на оборону до 2%, из которых не менее 20% будут потрачены на основное оборудование и научные исследования", - говорится в отчете.
Также в докладе подчеркнуто, что Альянс должен обеспечить коллективную политику обороны.
Напомним, ПА НАТО призвала сохранять единство в противодействии российской агрессии.