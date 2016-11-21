Країни НАТО закликали довести видатки на оборону до 2% ВВП
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. На засіданні Парламентської Асамблеї НАТО у Стамбулі закликали країни Альянсу довести видатки на оборону до 2% ВВП, передає УНН з посиланням на прес-службу ПА НАТО.
"Комітет прийняв резолюцію, що закликає уряди і парламенти НАТО довести видатки на оборону до 2%, з яких принаймні 20% будуть витрачені на основне обладнання та наукові дослідження", – зазначено у звіті.
Також у доповіді підкреслено, що Альянс повинен забезпечити колективну політику оборони.
Нагадаємо, ПА НАТО закликала зберігати єдність в протидії російській агресії.