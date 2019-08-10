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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Страны Балтии объединились из-за роста шпионской активности со стороны России

Страны Балтии объединились из-за роста шпионской активности со стороны России

Киев  •  УНН

 • 48915 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Страны Балтии объединяют усилия по выявлению в своих странах агентов, завербованных российскими спецслужбами. Руководители служб безопасности Эстонии, Латвии и Литвы опасаются, что Кремль не только вербует агентов для шпионской деятельности, но также закладывает основу для саботажа и подрывной деятельности. Об этом сообщает Голос Америки, информирует УНН.

Страны Балтии объединяют усилия по выявлению в своих странах агентов, завербованных российскими спецслужбами. Руководители служб безопасности Эстонии, Латвии и Литвы опасаются, что Кремль не только вербует агентов для шпионской деятельности, но также закладывает основу для саботажа и подрывной деятельности.

Все три государства стараются как можно лучше подготовиться к гибридной войне в том случае, если Москва решит начать кампанию дестабилизации, подобную той, что проводится в Украине с 2014 года. С этой целью в этом году при поддержке США будет создана специальная координационная группа.

В прошлый четверг латвийские банки приняли участие в учениях, имитирующих кризис, спровоцированный Россией. Целью учений была проверки устойчивости и способности латвийских финансовых учреждений противостоять взлому и кибератакам.

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Банковские учения в Латвии совпали по времени с крупномасштабными российскими учениями в Балтийском море, которые проходили с 1 по 9 августа. В учениях под названием “Океанский щит” были задействованы 49 кораблей, 20 вспомогательных судов и более 10 тысяч военных.

По данным эстонской разведки, случаи раскрытия деятельности российских шпионов и их агентов участились начиная с 2014 года во всех балтийских государствах. В отчете, опубликованном в этом году, спецслужбы Эстонии предупредили, что столкновения с Россией могут быть спровоцированы событиями в Беларуси, в которой к власти могут прийти силы, ориентированные на Запад.

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Аналитики отмечают, что близость стран Балтии к России, наследие советских времен и значительное число этнических русских общин делают страны Балтии особенно уязвимыми в плане деятельности кремлевской разведки.

Власти всех трех балтийских государств в последние месяцы расследовали ряд громких шпионских дел. Большинство случаев шпионажа в странах Балтии связано с российскими агентами, которые собирают информацию о военной инфраструктуре, передвижения войск и энергосистемах, а также связанные с прослушиванием политиков и официальных лиц.

В январе суд в Вильнюсе вынес обвинительные приговоры в отношении 67 граждан России, Беларуси и Украины, которые занимались шпионской деятельностью. Их приговорили к тюремным срокам от 4 до 14 лет. Обвинения связаны с событиями 1991 года, когда руководство СССР пыталось помешать Литве в получении независимости. Приговоры вызвали негативную реакцию в Кремле.

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В июле 2017 года другой суд в литовской столице приговорил сотрудника российских спецслужб Николая Филипченко к 10 годам тюрьмы, признав его виновным в том, что он пытался завербовать литовских чиновников для организации прослушивания личной резиденции президента Литвы. В апреле еще один литовский суд приговорил родившегося в России моряка к семи годам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу Москвы. Обвиняемый поставлял российским спецслужбам информацию о портовой инфраструктуре Литвы.

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Власти страны все еще расследуют дело о шпионаже в отношении парламентария Альгирдаса Палецкиса, представителя одной из самых знаменитых в Литве политических династий. Палецкис, возглавляющий Социалистический народный фронт, является противником пребывания Литвы в составе НАТО.

Подробности обвинений в отношении Палецкиса до сих пор не раскрыты. Однако по словам Мариуса Лавринавичюса, аналитика Вильнюсского института политического анализа, в этом деле “замешана сеть агентов российского влияния”.

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Суд в Эстонии в феврале вынес приговор в отношении бывшего эстонского военного Дениса Мецаваса и его 65-летнего отца. Их признали виновными в государственной измене, шпионаже и передаче военных секретов НАТО и Эстонии в Россию. В материалах суда говорится, что Мецавас и его отец работали на российскую военную разведку, которая ранее была известна как ГРУ.

Мецавас, приговоренный к 15 годам тюрьмы, поставлял информацию ГРУ в течение десяти лет. В июньском интервью журналу Atlantic он сообщил, что впервые представители российской военной разведки начали контактировать с ним в 2007 году, когда Мецавас находился в гостях у родственников в России.

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В ночном клубе в Смоленске он встретился с симпатичной девушкой и переспал с ней. Сразу после этого двое мужчин в гражданском, которые представились полицейскими, сообщили эстонцу о том, что у него проблемы: девушка, с которой он переспал, обвинила Мецаваса в изнасиловании. Его отпустили и позволили вернуться в Эстонию, однако в обмен потребовали, чтобы военный начал передавать информацию агентам ГРУ.

В Латвии также состоялся судебный процесс в отношении мужчины, который собирал информацию о военной базе, нефтяных хранилищах и пограничных переходах.

Александрс Красноперовс, сотрудник латвийской железной дороги, передавал в Россию видео с изображением перемещений военных НАТО по территории Латвии. Красноперовс подал апелляцию на решение суда.

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