Країни Балтії об'єднались через зростання шпигунської активності з боку Росії

Всі три держави намагаються якнайкраще підготуватися до гібридної війні в тому випадку, якщо Москва вирішить почати кампанію дестабілізації, подібну до тієї, що проводиться в Україні з 2014 року. З цією метою в цьому році за підтримки США буде створена спеціальна координаційна група.

Минулого четверга латвійські банки взяли участь у навчаннях, що імітують кризу, спровоковану Росією. Метою навчань була перевірки стійкості і здатності латвійських фінансових установ протистояти хакерському злому та іншим кібератакам.

Банківські вчення в Латвії збіглися за часом з великомасштабними російськими навчаннями в Балтійському морі, які проходили з 1 по 9 серпня. У навчаннях під назвою “Океанський щит” були задіяні 49 кораблів, 20 допоміжних суден і понад 10 тисяч військових.

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За даними естонської розвідки, випадки розкриття діяльності російських шпигунів і їх агентів почастішали починаючи з 2014 року в усіх балтійських державах. У звіті, опублікованому в цьому році, спецслужби Естонії попередили, що зіткнення з Росією можуть бути спровоковані подіями в Білорусі, в якій до влади можуть прийти сили, орієнтовані на Захід.

Аналітики відзначають, що близькість країн Балтії до Росії, спадщина радянських часів і значне число етнічних росіян громад роблять країни Балтії особливо уразливими в плані діяльності кремлівської розвідки.

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Влада всіх трьох балтійських держав в останні місяці розслідували ряд гучних шпигунських справ. Більшість випадків шпигунства в країнах Балтії пов’язано з російськими агентами, які збирають інформацію про військову інфраструктуру, пересування військ і енергосистемах, а також пов’язані з прослуховуванням політиків та офіційних осіб.

У січні суд у Вільнюсі виніс обвинувальні вироки стосовно 67 громадян Росії, Білорусі та України, які займалися шпигунською діяльністю. Їх засудили до тюремних термінів від 4 до 14 років. Звинувачення пов’язані з подіями 1991 року, коли керівництво СРСР намагалося перешкодити Литві в здобутті незалежності. Вироки викликали негативну реакцію в Кремлі.

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У липні 2017 року інший суд в литовській столиці засудив співробітника російських спецслужб Миколи Філіпченко до 10 років в’язниці, визнавши його винним у тому, що він намагався завербувати литовських чиновників для організації прослуховування особистої резиденції президента Литви. У квітні ще один литовський суд засудив народженого в Росії моряка до семи років в’язниці за звинуваченням у шпигунстві на користь Москви. Обвинувачений поставляв російським спецслужбам інформацію про портову інфраструктуру Литви.

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Влада країни все ще розслідують справу про шпигунство відносно парламентарія Альгірдаса Палецкіса, представника однієї з найзнаменитіших в Литві політичних династій. Палецкіс, який очолює Соціалістичний народний фронт, є противником перебування Литви в складі НАТО.

Подробиці звинувачень щодо Палецкіса досі не розкриті. Однак за словами Маріуса Лаврінавічюса, аналітика Вільнюського інституту політичного аналізу, в цій справі “замішана мережу агентів російського впливу”.

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Суд в Естонії в лютому виніс вирок відносно колишнього естонського військового Дениса Мецаваса і його 65-річного батька. Їх визнали винними у державній зраді, шпигунстві і передачі військових секретів НАТО і Естонії в Росію. У матеріалах суду говориться, що Мецавас і його батько працювали на російську військову розвідку, яка раніше була відома як ГРУ.

Мецавас, засуджений до 15 років в’язниці, постачав інформацію ГРУ протягом десяти років. У червневому інтерв’ю журналу Atlantic він повідомив, що вперше представники російської військової розвідки почали контактувати з ним в 2007 році, коли Мецавас знаходився в гостях у родичів в Росії.

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У нічному клубі в Смоленську він зустрівся з симпатичною дівчиною і переспав з нею. Відразу після цього двоє чоловіків у цивільному, які представилися поліцейськими, повідомили естонцю про те, що у нього проблеми: дівчина, з якою він переспав, звинуватила Мецаваса в згвалтуванні. Його відпустили і дозволили повернутися в Естонію, проте в обмін зажадали, щоб військовий почав передавати інформацію агентам ГРУ.

У Латвії також відбувся судовий процес у відношенні чоловіка, який збирав інформацію про військову базу, нафтових сховищах і прикордонних переходах.

Александрс Красноперовс, співробітник латвійської залізниці, передавав в Росію відео із зображенням переміщень військових НАТО по території Латвії. Красноперовс подав апеляцію на рішення суду.