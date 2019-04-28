Путін прокоментував вирок суду США російській шпигунці Бутіній
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Президент Росії Володимир Путін прокоментував вирок російської шпигунки Марії Бутіній, яку нещодавно суд США засудив до 18 місяців в'язниці та депортації до Росії після закінчення відбуття покарання. Російський президент назвав цей вирок "насмішкою над правосуддям". Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
"Це свавілля. Незрозуміло, за що її засудили, який злочин вона скоїла. Це той самий випадок, який називається "збереженням обличчя" чи боротьбою за честь погон. Схопили, заарештували дівчину, а пред'явити нічого. Але, щоб це не виглядало абсолютно безглуздо, дали їй 18 місяців, щоб показати що вона у чомусь винна", - заявив Путін на прес-конференції в Пекіні.
Раніше російські дипломатичні відомства відреагували на арест Бутіної у США.
Нагадаємо, 26 квітня суд у Вашингтоні засудив в п'ятницю заарештовану в США росіянку Марію Бутіну до 18 місяців позбавлення волі.
Згідно з поширеними раніше Мін'юстом США документами, Бутіна "працювала в інтересах високопоставленого представника російського уряду, який пізніше зайняв високий пост в Центробанку РФ". Мін'юст зазначив, що Бутіна мала право перебувати і проживати на території США за студентською візою і займалася діяльністю в інтересах РФ без належної реєстрації в Міністерстві юстиції, що в США карається законом.