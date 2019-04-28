Путин прокомментировал приговор суда США российской шпионке Бутиной

"Это беспредел. Непонятно, за что ее осудили, какое преступление она совершила. Это тот самый случай, который называется "сохранением лица" или борьбой за честь погон. Схватили, арестовали девушку, а предъявить нечего. Но, чтобы это не выглядело абсолютно бессмысленно, дали ей 18 месяцев, чтобы показать, что она в чем-то виновата", - заявил Путин на пресс-конференции в Пекине.

Ранее российские дипломатические ведомства отреагировали на арест Бутиной в США.

Напомним, 26 апреля суд в Вашингтоне приговорил в пятницу арестованную в США россиянку Марию Бутину к 18 месяцам лишения свободы.

Согласно распространенным ранее Минюстом США документами, Бутина "работала в интересах высокопоставленного представителя российского правительства, который позже занял высокий пост в Центробанке РФ". Минюст отметил, что Бутина имела право находиться и проживать на территории США по студенческой визе и занималась деятельностью в интересах РФ без надлежащей регистрации в Министерстве юстиции, что в США карается законом.