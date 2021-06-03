Кравчук считает, что перенос ТКГ из Беларуси позволит изменить формат переговоров
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Перенос переговоров из Беларуси позволил бы изменить формат ТКГ и вывести переговорный процесс на новый уровень должностных лиц. Такое мнение высказал председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24", передает корреспондент УНН.
По его словам, перенести переговоры можно было бы в Польшу, но место будет выбирать не он. Кравчук отметил, что для переноса ТКГ из Минска нужно, чтобы стороны достигли консенсуса.
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"Изменяя площадку можно будет говорить о переформатировании самой минской площадки для того, чтобы она стала более широкой и предоставить ей более точные полномочия. Сейчас полномочий почти нет, мы так сказать консультативные вещи провозглашаем. Предоставить полномочия и, возможно сделать минский формат на уровне должностных лиц высокого ранга", - рассказал Кравчук.
Дополнение
Участники подгрупп Трехсторонней контактной группы по Донбассу обсудят вопрос о новой площадке для переговоров вместо Минска.
Контекст
Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук недавно заявил, что Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров в контактной группе, в первую очередь к ОБСЕ, с вопросом о поиске новой площадки.
Ему уже успела ответить Москва. Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия "рассчитывает", что Украина не будет якобы "использовать ситуацию с экстренной посадкой самолета Ryanair в Беларуси, чтобы уклониться от выполнения минских договоренностей" и что представителю Украины "решать", как будет работать переговорный процесс.
Спикер украинской делегации Трехсторонней контактной группы, советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович сказал, что предложение о возможном переносе места переговоров ТКГ из Минска пока не стоит на повестке дня переговоров, это лишь политическое заявление. Прогнозировать, как скоро стороны вернутся к переговорам в офлайн-формате, сегодня рано из-за "ковидных" ограничений.