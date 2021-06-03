Кравчук вважає, що перенесення ТКГ з Білорусі дозволить змінити формат переговорів

За його словами, перенести переговори можна було б у Польщу, але місце обиратиме не він. Кравчук зазначив, що для перенесення ТКГ з Мінська потрібно, щоб сторони досягли консенсусу.

Цитата

“Змінюючи майданчик можна буде говорити про переформатування самого мінського майданчика для того, щоб він став більш широким та надати її більш точні повноваження. Зараз повноважень майже немає, ми так би мовити консультативні речі проголошуємо. Надати повноваження і, можливо зробити мінський формат на рівні посадовців високого рангу”, — розповів Кравчук.

Доповнення

Учасники підгруп Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу обговорять питання щодо нового майданчика для переговорів замість Мінська.

Контекст

Голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук нещодавно заявив, що Україна буде звертатися до всіх сторін переговорів в контактній групі, в першу чергу до ОБСЄ, з питанням про пошук нового майданчика.

Йому вже встигла відповісти Москва. Так, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія “розраховує”, що Україна не буде нібито “використовувати ситуацію з екстреною посадкою літака Ryanair в Білорусі, щоб ухилитися від виконання мінських домовленостей” і що не представнику України “вирішувати”, як буде працювати переговорний процес.

Спікер української делегації Тристоронньої контактної групи, радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович сказав, що пропозиція щодо можливого перенесення місця переговорів ТКГ з Мінську наразі не стоїть на порядку денному переговорів, це лише політична заява. Прогнозувати, як скоро сторони повернуться до переговорів в офлайн-форматі, на сьогодні зарано через “ковідні” обмеження.