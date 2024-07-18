Специалисты, которые контролируют процесс строительства фортификационных сооружений на Киевщине, заявили о незначительных недоработках подрядчиков, которые привлечены к работам. Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко дал подрядчикам три дня, чтобы ликвидировать все проблемы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Кравченко в Facebook.

Детали

Кравченко провел совещание с подрядчиками, которые привлечены к строительству фортификационных сооружений и специалистами двух институтов, которые контролируют этот процесс. Это Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз и Институт судебных экспертиз им. Засл. проф. М. С. Бокариуса.

Специалисты КНИИСЭ сделали экспертизу проектно-сметной документации, предоставили отчеты, сейчас осуществляют технический надзор за строительством, проверяют финансовую отчетность, проводят строительно-техническую экспертизу. Отдельную строительно-техническую экспертизу осуществляют специалисты Института Бокариуса.

Заслушали замечания экспертов. Они незначительные. Дал подрядчикам три дня, чтобы ликвидировать недоработки. Другого варианта нет. Наша задача - обустроить надежные и безопасные сооружения, которые отвечают самым высоким стандартам. Должны обеспечить безопасность людей. Без постоянного контроля этого достичь трудно, как и без диалога между всеми, кто вовлечен в этот процесс - сообщил Кравченко.

Начальник КОВА отметил, что важные и эффективные антикоррупционные предохранители - многоуровневая независимая экспертиза качества работ, цен на материалы и их соответствие рыночным, объемы и полнота работ. КОВА принимает все меры для надлежащего выполнения задач.

Напомним

Киевщина ввела многоуровневый контроль за строительством фортификаций.