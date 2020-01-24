Лучший бомбардир матча: украинка вывела "Фенербахче" в 1/4 финала Евролиги
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Капитан сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова помогла турецком БК "Фенербахче" пробиться в число участников 1/4 финала Евролиги, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира и ФБУ.
В 11-м матче группового этапа турецкая команда победила российское “Динамо” из Курска — 76:55.
Ягупова стала самой результативной на площадке. По 33:55 минуты она набрала 24 очка, сделала 5 подборов, 7 передач, 1 перехват.
Кроме того, “Фенербахче” 9 выигрышей в 11-ти поединках. Команда гарантировала себе место в четвертьфинале.
Добавим также, Ягупова остается лучшей в Евролиге по результативности. Она набирает в среднем 20,9 очка за матч.