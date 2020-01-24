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Кращий бомбардир матчу: українка вивела "Фенербахче" в 1/4 фіналу Євроліги

Київ • УНН

 • 9283 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Капітан збірної України з баскетболу Аліна Ягупова допомогла турецькому БК "Фенербахче" пробитися в число учасників 1/4 фіналу Євроліги, інформує УНН з посиланням на сайт турніру та ФБУ.

Кращий бомбардир матчу: українка вивела "Фенербахче" в 1/4 фіналу Євроліги

У 11-му матчі групового етапу турецька команда перемогла російське “Динамо” з Курська — 76:55.

Ягупова стала найрезультативнішою на майданчику. За 33:55 хвилини вона набрала 24 очка, зробила 5 підбирань, 7 передач, 1 перехоплення.

Крім того, “Фенербахче” має 9 виграшів в 11-ти поєдинках. Команда гарантувала собі місце в чвертьфіналі.

Додамо також, Ягупова залишається найкращою в Євролізі за результативністю. Вона набирає в середньому 20,9 очка за матч.

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