Кованую и витражную писанки представили в центре Мукачево
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 30 марта. УНН. Сегодня, 30 марта, на центральной площади. Мукачево выставили две уникальные писанки, выполненные в технике художественной ковки и классического витража Тиффани, передает корреспондент УНН.
“Эти работы будут у нас экспонироваться только один день, то есть сегодня. Затем же их отправят в Киев на всеукраинский фестиваль, где в числе 585 работ писанки будут представлены на Софийской площади ”, - сообщил УНН руководитель Туристско-информационного центра Мукачево Максим Адаменко.
Большие писанки высотой 1м. и окружностью более 2м. создали местные мастера Василий Щека и Елена Олефиренко.
“Мы впервые участвуем в таком масштабном проекте. Среди около шести сотен мега-писанок наши ли не единственные представлены в таких нетрадиционных для писанки техниках ковки и классического паяного витража Тиффани. Основу произведения составляет стекловолокно, а уже внешний вид — это наша работа. Первая писанка „Берегиня“ украшена кованым птицей, окутывает желто-голубое яйцо крепкими крыльями. Это символ защиты и заботы, а среди элементов ковки присутствуют национальные символы — колоски, калина, маки. Вторая писанка „Сказочный мир“ символизирует детство и тепло родного дома. Среди ее элементов — витражные избушки, фонарики, солнышко, то есть все, что связано с уютом и детскими мечтами ”, - рассказала О.Олефиренко.
После выставки мукачевские писанки станут частью всеукраинской коллекции традиционных писанок, которая уже насчитывает около 25 000 экспонатов. Фестиваль писанок-2017 стартует на Софийской площади уже 8 апреля.
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