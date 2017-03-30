Ковану і вітражну писанки представили у центрі Мукачева

“Ці роботи будуть у нас експонуватися тільки один день, тобто сьогодні. Потім же їх відправлять у Київ на всеукраїнський фестиваль, де у числі 585 робіт писанки будуть представлені на Софійській площі”, — повідомив УНН керівник Туристично-інформаційного центру м.Мукачево Максим Адаменко.

Великі писанки висотою 1м. та окружністю понад 2м. створили місцеві майстри Василь Щока та Олена Олефіренко.

“Ми вперше беремо участь у такому масштабному проекті. Серед близько шести сотень мега-писанок наші чи не єдині представлені у таких нетрадиційних для писанки техніках ковки та класичного паяного вітражу Тіфані... Основу витвору складає скловолокно, а вже зовнішній вигляд — то наша робота. Перша писанка „Берегиня“ прикрашена кованим птахом, що огортає жовто-блакитне яйце міцними крилами. Це символ захисту і турботи, а серед елементів ковки присутні національні символи — колоски, калина, маки. Друга ж писанка „Казковий світ“ символізує дитинство і тепло рідної домівки. Серед її елементів — вітражні хатинки, ліхтарики, сонечко, тобто усе, що пов′язане із затишком і дитячими мріями”, — розповіла О.Олефіренко.

Після виставки мукачівські писанки стануть частиною всеукраїнської колекції традиційних писанок, яка вже налічує близько 25 тисяч експонатів. Фестиваль писанок-2017 стартує на Софійській площі вже 8 квітня.

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